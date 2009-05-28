Аудиореклама, джинглы для радио, озвучка видеороликов

Кузнецов Валерий и студия "Фонотрон" предоставляют следующие услуги:

- производство элементов оформления радиоэфира (джинглы и т.п.);

- производство аудиороликов;

- озвучка видеороликов;

- озвучка флэш-роликов;

- запись дикторских голосов;

- написание фонограмм ("минусовок") известных и популярных (и не очень) песен;

- запись вокала и сведение;

- написание песен на стихи заказчика (как рекламных, так и обычных);

- различные виды монтажа и обработки аудиоматериала заказчика;

В многолетней успешной работе нам присущи тщательность, творческий подход, владение приемами звукового дизайна для достижения эффектности аудиопродукта, чувство вкуса и стиля, умение слышать и критически оценивать звучание, знание основ грамотности речи.