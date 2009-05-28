Кузнецов Валерий и студия "Фонотрон" предоставляют следующие услуги:
- производство элементов оформления радиоэфира (джинглы и т.п.);
- производство аудиороликов;
- озвучка видеороликов;
- озвучка флэш-роликов;
- запись дикторских голосов;
- написание фонограмм ("минусовок") известных и популярных (и не очень) песен;
- запись вокала и сведение;
- написание песен на стихи заказчика (как рекламных, так и обычных);
- различные виды монтажа и обработки аудиоматериала заказчика;
В многолетней успешной работе нам присущи тщательность, творческий подход, владение приемами звукового дизайна для достижения эффектности аудиопродукта, чувство вкуса и стиля, умение слышать и критически оценивать звучание, знание основ грамотности речи.