Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь редактированием и монтажом видео.

Если вам нужно отредактировать/смонтировать видео, то доступно объясните свои пожелания, и вы будете довольны результатом.

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Спектр моих работ с видео:

- Монтаж: резка, склейка

- Добавление переходов, видеоэффектов

- Наложение музыки

- Выравнивание громкости

- Промо ролики

- Презентации

- Влоги,блоги,свадьбы,семинары,концерты,трейлеры и т.д

- Цветокоррекция

- Добавление титров

- Стабилизация видео

- Маскирование лиц

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▶ Владею следующими программами:

- Adobe After Effects

- Adobe Premiere Pro

- Adobe Photoshop