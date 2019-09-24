Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь редактированием и монтажом видео.
Если вам нужно отредактировать/смонтировать видео, то доступно объясните свои пожелания, и вы будете довольны результатом.
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Спектр моих работ с видео:
- Монтаж: резка, склейка
- Добавление переходов, видеоэффектов
- Наложение музыки
- Выравнивание громкости
- Промо ролики
- Презентации
- Влоги,блоги,свадьбы,семинары,концерты,трейлеры и т.д
- Цветокоррекция
- Добавление титров
- Стабилизация видео
- Маскирование лиц
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▶ Владею следующими программами:
- Adobe After Effects
- Adobe Premiere Pro
- Adobe Photoshop
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