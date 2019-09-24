foofayka

Дмитрий foofayka

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь редактированием и монтажом видео.

Если вам нужно отредактировать/смонтировать видео, то доступно объясните свои пожелания, и вы будете довольны результатом.

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Спектр моих работ с видео: 

- Монтаж: резка, склейка 

- Добавление переходов, видеоэффектов 

- Наложение музыки 

- Выравнивание громкости 

- Промо ролики 

- Презентации 

- Влоги,блоги,свадьбы,семинары,концерты,трейлеры и т.д 

- Цветокоррекция 

- Добавление титров 

- Стабилизация видео 

- Маскирование лиц 

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▶ Владею следующими программами:

- Adobe After Effects

- Adobe Premiere Pro

- Adobe Photoshop