Съемки и видеомонтаж роликов разной сложности, работа с цветокоррекцией.

Привет! Меня зовут Андрей и я занимаюсь съемками видео и монтажом уже на протяжении 4-х лет. Могу смонтировать видео разной сложности, снять влог или клип в Екатеринбурге.

Вот примеры моих последних работ:

https://vk.com/video/@smm_gromko?z=video-175156802_456239285%2Fclub175156802%2Fpl_-175156802_-2

https://vk.com/video/@smm_gromko?z=video-175156802_456239279%2Fclub175156802%2Fpl_-175156802_-2

https://www.youtube.com/watch?v=gcTPuqly5bU

https://www.youtube.com/watch?v=n1xTFRUiQPc

По опыту работы с моими прошлыми заказчиками могу сказать, что клиент всегда остается доволен итоговым результатом. Я готов выслушать пожелания заказчика, внести какие-то правки для того, чтобы прийти к желаемому результату!