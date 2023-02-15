forebiter2002

Тестировщик программного обеспечния

Работаю тестировщиком с 2022 года. Опыт сравнительно небольшой, но много знаний и навыков. Составляю тестовую документацию, провожу автоматизированное тестирование в postman и PyCharm (путём вызова библиотеки Python), владею основами вёрстки, SQL, имею определённое количество завершённых проектов. К работе подхожу скрупулёзно. Знаю английский язык на уровне С1 и свободно владею IT лексикой, умею работать с тестовой документацией на английском.