Графический дизайн, художественная/арт обработка фотографий, логотипы

~Графический дизайн

-Создание Аватаров и фотографий любой сложности

-Художественная обработка

-Фотомонтаж

Удаление дефектов фотографий и мн.др. Индивидуальный подход к каждому снимку.

~Фирменный стиль

-Разработка дизайна торгового знака, фирменных элементов.

~Креатив

-Разработка креативных дизайн-проектов

~Ретушь фотографий(портретная, стилистическая)

-Восстановление сколов, царапин на фотографиях

-Восстановление цвета и контрастности фото

-Конвертация черно-белого фото в цветное и наоборот

-Нанесение макияжа

-Стилизация под картину

-Карандашный рисунок

-Акварель

-Добавление на фото различных спецэффектов и тд...

~ Music Design

-быстро и недорого сделает вам:

-Логотипы

-Постеры и афиши, баннеры

-Обложки для дисков

-Рисунки для печати на футболках и др поверхностях