~Графический дизайн
-Создание Аватаров и фотографий любой сложности
-Художественная обработка
-Фотомонтаж
Удаление дефектов фотографий и мн.др. Индивидуальный подход к каждому снимку.
~Фирменный стиль
-Разработка дизайна торгового знака, фирменных элементов.
~Креатив
-Разработка креативных дизайн-проектов
~Ретушь фотографий(портретная, стилистическая)
-Восстановление сколов, царапин на фотографиях
-Восстановление цвета и контрастности фото
-Конвертация черно-белого фото в цветное и наоборот
-Нанесение макияжа
-Стилизация под картину
-Карандашный рисунок
-Акварель
-Добавление на фото различных спецэффектов и тд...
~ Music Design
-быстро и недорого сделает вам:
-Логотипы
-Постеры и афиши, баннеры
-Обложки для дисков
-Рисунки для печати на футболках и др поверхностях
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