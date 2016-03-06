forename

Светлана Светлая forename

 
54 годаРоссия/Рыбинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Корректор, редактор, копирайтер

Редактирование, корректура художественных, научных, учебных, справочных, технических текстов любой

сложности (в бумажном или электронном виде) согласно нормам и правилам русского языка. 

Качественный копирайтинг. Высокая грамотность моих текстов исключает необходимость услуг корректора. 

Корректура от 30 рублей за 1000 знаков с пробелами.

Редактирование  и корректура от 60 рублей за 1000 знаков с пробелами.

Копирайтинг от 150 рублей за 1000 знаков без пробелов. 

Высокий уровень знания программ Word,PowerPoint, Excel, Photoshop.

Умение работать с видеоредакторами. Знание ПК на уровне системного администратора.

Контактныеданные      [email protected]

PowerPointPhotoshop