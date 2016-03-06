Корректор, редактор, копирайтер
Редактирование, корректура художественных, научных, учебных, справочных, технических текстов любой
сложности (в бумажном или электронном виде) согласно нормам и правилам русского языка.
Качественный копирайтинг. Высокая грамотность моих текстов исключает необходимость услуг корректора.
Корректура от 30 рублей за 1000 знаков с пробелами.
Редактирование и корректура от 60 рублей за 1000 знаков с пробелами.
Копирайтинг от 150 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Высокий уровень знания программ Word,PowerPoint, Excel, Photoshop.
Умение работать с видеоредакторами. Знание ПК на уровне системного администратора.
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