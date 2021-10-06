Всем привет! Меня зовут Марина,, и последние 8 лет я работаю управляющим в бьюти сфере.

В последнее время остро стала понимать что хочу сменить сферу деятельности, выбор попробовать себя в озвучивании - не случаен, у меня музыкальное образование и действительно приятный голос.

Я открыта к предложениям, и первые 3 (все обсуждаемо) готова выполнить абсолютно бесплатно, так как мне эта тема достаточно интересна и нужен материал для портфолио).