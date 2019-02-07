foresunshine

SMM специалист, таргетолог
О себе:
SMM специалист, таргетолог.
В основном работала с салонами и студиями красоты и здоровья.
Мои навыки:
✓ Разработка стратегии продвижения;
✓ Анализ и портрет ЦА;
✓ Разработка контент-плана;
✓ Разработка рубрикаторов;
✓ Подбор хештегов;
✓ Копирайт, рерайт;
✓ Разработка дизайна постов и оформление страницы/сообщества;
✓ Работа с фото и видеоредакторами;
✓ Настройка сервисов продвижения и автопостинга;
✓ Высокий уровень самоорганизации и грамотности (чёткое следование дедлайну без таинственных исчезновений из рабочего процесса).
Личные качества:
• ответственность
• креативность
• коммуникабельность
• инициативность
• умение работать в режиме многозадачности
• стрессоустойчивость