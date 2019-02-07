foresunshine

SMM специалист, таргетолог

О себе:

SMM специалист, таргетолог.

В основном работала с салонами и студиями красоты и здоровья.

Мои навыки:

✓ Разработка стратегии продвижения;

✓ Анализ и портрет ЦА;

✓ Разработка контент-плана;

✓ Разработка рубрикаторов;

✓ Подбор хештегов;

✓ Копирайт, рерайт;

✓ Разработка дизайна постов и оформление страницы/сообщества;

✓ Работа с фото и видеоредакторами;

✓ Настройка сервисов продвижения и автопостинга;

✓ Высокий уровень самоорганизации и грамотности (чёткое следование дедлайну без таинственных исчезновений из рабочего процесса).

Личные качества:

• ответственность

• креативность

• коммуникабельность

• инициативность

• умение работать в режиме многозадачности

• стрессоустойчивость