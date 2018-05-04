forexbrokerwar

Требуются опытный специалист, который способен имеющийсямакрос улучшить,макрос занимается тем, что собирает данные из 1 файла и тупопередает в другие.С виду ничего сложного, однако хотелось бы провести ревизиюскрипта,всячески его улучшить и развивать его, скрипт рабочий ииспользуется ...