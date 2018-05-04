forexbrokerwar

Требуются опытный специалист, который способен создать программу, которая позволит взять некоторый массив данных в одной Excel книги и перенести его в другую Excel книгу, причем не открывая Excel файлы, дабы не затрачивать время на операции ...
- $80Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Требуются опытный специалист, который способен имеющийсямакрос улучшить,макрос занимается тем, что собирает данные из 1 файла и тупопередает в другие.С виду ничего сложного, однако хотелось бы провести ревизиюскрипта,всячески его улучшить и развивать его, скрипт рабочий ииспользуется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуются люди готовые писать информационные материалы на тему Форекс,а именно создание статей обзорного характера о брокерских компаниях предлагающихуслуги в этой сфере. Цена – 45 рублей за тысячу символов без пробелов. График работы у нас ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуются люди готовые писать информационные материалы на тему Форекс,а именно создание статей обзорного характера о брокерских компаниях предлагающих услуги в этой сфере. Цена– 45 рублей за тысячу символов без пробелов. График работы у нас гибкий, - ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад