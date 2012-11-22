forgetmenot35r

Образование: высшее.
2002 - 2007 Вологодский Государственный Педагогический Университет, факультет
Прикладной Математики и Информатики.
Дополнительное образование: аспирантура
2007-2010 МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет Вычислительной математики и
кибернетики, специальность: математическая статистика.
Опыт работы:
2005 - 2006
Преподаватель курсов «Пользователь ПК», «Программирование на
языке Паскаль», «Основы Delphi». Учебный центр «Глобус», г. Вологда
2006 - 2007 Программист 1с. Программист Delphi.
OOO «Концепт Логик», г. Вологда
2007 - 2008 Java-программист. ООО «Альфа технологии», г. Вологда
2010 - 2012 Web-программист, seo-программист (Трилан, г. Москва): фриланс
Профессиональные навыки и умения:
Javascript‚ Jquery, CSS
PHP
MySql
Объектно-ориентированное программирование
java, опыт создания сервлетов
Опыт работы с различными CMS: WordPress, DLE, OpenCart, 1С:Bitrix, NetCat, ModX,
Joomla и др.
Опыт создания сайтов с нуля на основе СMS - WordPress, DLE, OpenCart и без СMS.
Быстро обучаюсь, легко разбираюсь в чужом коде