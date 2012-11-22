forgetmenot35r

php, java программист

Образование: высшее.

2002 - 2007 Вологодский Государственный Педагогический Университет, факультет

Прикладной Математики и Информатики.

Дополнительное образование: аспирантура

2007-2010 МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет Вычислительной математики и

кибернетики, специальность: математическая статистика.

Опыт работы:

2005 - 2006

Преподаватель курсов «Пользователь ПК», «Программирование на

языке Паскаль», «Основы Delphi». Учебный центр «Глобус», г. Вологда

2006 - 2007 Программист 1с. Программист Delphi.

OOO «Концепт Логик», г. Вологда

2007 - 2008 Java-программист. ООО «Альфа технологии», г. Вологда

2010 - 2012 Web-программист, seo-программист (Трилан, г. Москва): фриланс

Профессиональные навыки и умения:

Javascript‚ Jquery, CSS

PHP

MySql

Объектно-ориентированное программирование

java, опыт создания сервлетов

Опыт работы с различными CMS: WordPress, DLE, OpenCart, 1С:Bitrix, NetCat, ModX,

Joomla и др.

Опыт создания сайтов с нуля на основе СMS - WordPress, DLE, OpenCart и без СMS.

Быстро обучаюсь, легко разбираюсь в чужом коде