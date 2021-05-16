formankova

Образование·

АНОВО"Московский международный университет". Диплом бакалавра с отличаем.

Направление подготовки: «Реклама и связи с общественностью». Годокончания обучения: 2018.· МГУ именим. В. Ломоносова. Факультет журналистики, направление подготовки: «Редактор

текстов для СМИ». С 2018 – 2019.

Личные навыки

Умение работать с большим объемом информации. Владениенавыками оперативного поиска данных в Интернете и их размещения в соц. сетях. Уверенный

пользователь ПК (Microsoft Word, PowerPoint) и офисной техники (принтер,

сканер, ксерокс).Уровень знанияанглийского языка: Intermediate.

Личные качества

Ответственность, трудолюбие, пунктуальность, способностьк обучению, умение работать в коллективе, целеустремленность, желание

совершенствоваться в профессиональной сфере. Не представляю жизни без театра, кино, горных лыж,парусного спорта и общения с интересными людьми.