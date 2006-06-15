УДОБНО И ПРОСТО!

Выезд дизайнера к Вам!

Обсудить и оформить заказ,

Одобрить макет –

не выходя из офиса.

Рекламный бизнес, не как развлечение или род искусства,

А как источник информации.

- Разработка комплексных рекламных кампаний

- Фирменный стиль

- Макеты

- Дизайн упаковки

- Нанесение логотипа (чашки, блюдца, одежда, ручки, и т.д.)

- Печать

- POS материалы

- Direct mail

- Реклама в еженедельной и специализированной прессе

- Внешняя реклама (разработка и производство)

- Размещение на бордах

- Приятное общение и быстрая реакция