УДОБНО И ПРОСТО!
Выезд дизайнера к Вам!
Обсудить и оформить заказ,
Одобрить макет –
не выходя из офиса.
Рекламный бизнес, не как развлечение или род искусства,
А как источник информации.
- Разработка комплексных рекламных кампаний
- Фирменный стиль
- Макеты
- Дизайн упаковки
- Нанесение логотипа (чашки, блюдца, одежда, ручки, и т.д.)
- Печать
- POS материалы
- Direct mail
- Реклама в еженедельной и специализированной прессе
- Внешняя реклама (разработка и производство)
- Размещение на бордах
- Приятное общение и быстрая реакция