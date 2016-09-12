forpgs

Роман forpgs

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Выполнение курсовых, дипломных работ практически любых дисциплин строительных кафедр.

Архитектура, КМ, ЖБК, ТСП, основания и фундаменты…

Также делаю перспективы от 100 $.

Закончил кафедру ПГС с красным дипломом. Работаю 3 года по специальности.

Знание программ AutoCAD, ArchiCAD, КОМПАС 3D, SCAD, Каркас, Фундамент, Base, Lira, Мономах.

Выполнено более 60 различных работ по разным дисциплинам.

В портфолио некоторые примеры работ для оценки моего уровня.

почта: [email protected]

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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