Монтаж видео

Доброго времени суток. Я самоучка, занимаюсь монтажом видео уже почти восемь лет, в основном работаю в Sony Vegas Pro. С радостью смонтирую любое видео из ваших исходных фото/видео,сделаю цветокоррекцию, добавлю субтитры, титры или любой другой текст. Также добавляю не очень сложные эффекты (вспышки, огонь, переходы и т.д.)Все обсуждаемо, пишите, что вам нужно, а я скажу, могу ли это сделать.На заказ пока ничего не делала, кроме данных видео (http://www.youtube.com/ playlist?list=PLAzU-W7BN_rEhvVyZG6AUtelIwPw128Q8, пробел убирается), выступала для этих видео также в качестве оператора.Мои работы "для души" можно посмотреть на моем канале: http://www.youtube.com/channel/UCHMKHitDB2Ij49zzQXKvAxw