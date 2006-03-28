Видеоролик, реклама ювелирных украшений (хронометраж 30 сек) необходимо полностью изготовить графику для ролика (волшебные искры, кружащие вокруг влюбленных, взрывы фейерверков, сказочная атмосфера) согласно режиссерскому сценарию и аниматике. Срок изготовления 10 дней. Ответы присылайте на [email protected], в ...
7 лет на рынке. Специализация: мультипликация и мультипликационная реклама, видеореклама, VFX, теледизайн. Ряд российских и международных дизайнерских и мультипликационных премий и наград. Работа на Россию и ближнее зарубежье. Подробная информация - на сайте студии.
- $500Видеомонтаж7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Здравствуйте. Для участия в крупном телевизионном проекте требуются профессиональные сценаристы, имеющие опыт работы над художественными фильмами, телесериалами, полнометражными мультфильмами или иной опыт теле - и кино - работы. Оплата высокая (обсуждается индивидуально). e-mail: creator(собака)forsight.ruКопирайтинг18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые креаторы! Есть срочный заказ по рекламе мороженого, сжатые сроки (1-2 дня). Оплата - $100 по факту принятия сценария заказчиком. Особенно хочется видеть в числе участников конкурса победителей предыдущих проектов (появилась возможность оплачивать сценарии ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте, уважаемые креаторы. 1. Требуется яркий, нестандартный сценарий ролика, с юмором рекламирующего широкий спектр бытовой техники (утюги, пылесосы, стиральные машины, микроволновки, фены, тостеры и т.д.). Хронометраж – 20-30 сек. Место действия – желательно одно. Число героев ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Уважаемые копирайтеры, креаторы и сценаристы! Срочно требуется сценарий ролика, рекламирующего квартиры - долевое строительство. Мультипликация, в которой возможно все! Конкурсная основа. Оплата - $100. Креативность, юмор и нестандартность подачи приветствуются! Поскольку будущий заказчик неизвестен, упор нужно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $300
Уважаемые креаторы - сценаристы, копирайтеры и просто творческие люди, работающие в сфере рекламы! Студии "Форсайт" требуются ИНТЕРЕСНЫЕ, ЯРКИЕ, КРЕАТИВНЫЕ, БЕРУЩИЕ ПОКУПАТЕЛЯ ЗА ВОРОТНИК, ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ сценарии для видеороликов. Требование: сценарии должны быть простыми в смысле воплощения. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $600
Уважаемые креаторы! Студия "Форсайт" приступила к разработке сценариев для нового мультипликационного проекта. Требуются сценарии для безбрендовой рекламы, внимание в которой должно принадлежать товару, а не конкретной марке. Приветствуются нестандартные идеи, юмор, неожиданные подачи. В мультфильмах ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется сценарий постановочного видеоролика (на 20 секунд) – рекламы пластиковых балконов. Оплата за принятый сценарий - $100. Конкурс. Срок - Рекламируемый товар: ПВХ-балконы (пластиковые). Заказчик: ООО «Драйв – алюминиевые конструкции» Планируемое позиционирование: у компании «Драйв» огромный ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $600
Срочно (сроки горят!) нужны сценарии для безбрендовой рекламы отдельных товаров и услуг: 1. Строительные компании (Доступное жилье) a) Рекламодатели: строительные компании, продающие «жилье от застройщика». b) Конечные потребители: • семейные пары – молодые (от 20 до 30 лет), среднего (от 30 до 40 ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется 5 сценариев для серии мультипликационных роликов. Заказчик: Фондовый Центр. Целевая аудитория: м и ж 25-45 лет, женаты/замужем. Высшее образование. Менеджеры разных звеньев. Бюджетные работники. Частные предприниматели. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста (частично). Оба члена семьи ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо придумать сценарий рекламного ролика для кондитерской фабрики «Акконд». 1. Хронометраж: 30 секунд, с возможностью вычленения основного звена до 15 секунд. 2. Техника исполнения: рисованная мультипликация. 3. Фирменный персонаж: отсутствует, его необходимо придумать. 4. Слоган: отсутствует. Необходимо придумать такой ...Закрыт17 лет назад
- $100
срочный заказ на написание сценария для рекламы (мультипликационной) биоактивных добавок "Пробаланс". Подробная информация - во вложенных файлах. Это должен быть добрый, возможно, забавный, НЕФИЗИОЛОГИЧНЫЙ (то есть не отталкивающий демонстрацией фихиологии) мультик. Наша целевая аудитория – мужчины и женщины 40-50 лет. Главными ...Закрыт17 лет назад
Уважаемые креаторы! Требуются сценарии для: 1. рекламных (безбрендовых) мультипликационных роликов (ролики выйдут в прокат уже следующей зимой). Темы следующие: сотовые телефоны, бытовая техника, шубы-дубленки-шапки, стройматериалы, компьютеры, ювелирные изделия, подарки. Рекламодатели: средние и крупные магазины/ супермаркеты, занимающиеся ...Закрыт18 лет назад
На конкурсной основе (гонорар $100 получит автор сценария, утвержденного заказчиком) ДО 3 апреля (включительно) принимаются сценарии для рекламного ролика фасованных морепродуктов. Ролик - 3D - анимация (обратите на это внимание). Хронометраж - до 30 сек. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Срочно (до 19 апреля) нужен сценарий постановочного ролика (30 сек.) для рекламы мороженого "Магнит". Сценарии принимаются на конкурсной основе, гонорар в $100 получит автор сценария - победителя. Целевая аудитория:молодые горожане 15- 25 лет. Нужнол показать российскость, ...Закрыт18 лет назад
Требуется сценарий постановочного ролика, рекламирующего мороженое - рожок "Золотой". Основной акцент должен быть сделан на новый вид, не имеющий аналогов у конкурентов - мороженое в хрустящем вафельном рожке, с начинкой из персикового джема, орехами, кусочками ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт18 лет назад
Уважаемые креаторы! Срочно ( до 6 апреля включительно) нужен сценарий постановочного ролика с элементами компьютерной графики для рекламы эмалей и красок. Целевая аудитория: люди среднего возраста и среднего достатка. Цель: показать богатство ассортимента, прекрасные потребительские ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен ГЕНИАЛЬНЫЙ сценарий постановочного ролика с элементами компьютерной графики для рекламы Центра отделочных материалов. Целевая аудитория - представители среднего класса дееспособного возраста. Задача: показать огромный ассортимент, необходимый для ремонта и полной отделки помещения, собранный ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые авторы У нас задание еще одно задание, обратите внимание -- это съемочный ролик! Сценарий съемочного ролика со спецэффектами a) Рекламодатели: средние и крупные ювелирные магазины. b) Конечные потребители: • ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт18 лет назад
Сцеанарии для безбрендовых мультфильмов. Сценарии принимаются до 24.03.06. Напоминаю, что сценарии принимаются на конкурсной основе, гонорар получает автор ролика-победителя. Стоимость 100$ за каждый сценарий Успешного креатива!Копирайтинг5 заявокЗакрыт18 лет назад