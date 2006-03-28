срочный заказ на написание сценария для рекламы (мультипликационной) биоактивных добавок "Пробаланс". Подробная информация - во вложенных файлах. Это должен быть добрый, возможно, забавный, НЕФИЗИОЛОГИЧНЫЙ (то есть не отталкивающий демонстрацией фихиологии) мультик. Наша целевая аудитория – мужчины и женщины 40-50 лет. Главными ...