Закончил факультет "Автоматизированные Системы Обработки Информации и Управления" Самарского Государственного Аэрокосмического Университета в 2004 году,

обучался в "Интернет Университете Информационных Технологий" по специализациям

"Криптографические основы безопасности"

"Основы локальных сетей"

"Введение в HTML"

Владею английским (свободно), в т. ч. техническим.

Имею опыт разработки программных продуктов (Assembler, Pascal, Delphi).

Владею HTML, имею знания по JavaScript, VBScript.

Имею опыт преподавательской работы.

Владею навыками сбора информации.

Целеустремленный, серьезный, ответственный, коммуникабельный.

Ориентирован на дистанционную работу, готов к командировкам.

Имею регулярный доступ в Internet.