fort_sev

Олег Смирнов fort_sev

 
40 летУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
рерайт, монтаж видео. ОТЗЫВЫ О МОЕЙ РАБОТЕ: www.tinyurl.com/d4hh4ao

Резюме - free-lance.ru/users/fort_sev/resume/f_5013c44e6b1ce.rtf

Примеры моей работы, отзывы работодателей вы можете посмотреть здесь:

www.free-lance.ru/users/fort_sev

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5201
Переводы
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#6352
Копирайтинг
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#9989