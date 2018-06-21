рерайт, монтаж видео. ОТЗЫВЫ О МОЕЙ РАБОТЕ: www.tinyurl.com/d4hh4ao
Резюме - free-lance.ru/users/fort_sev/resume/f_5013c44e6b1ce.rtf
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Портфолио
- Русский. Демо. Вариации озвучивания108 просмотров
- Французский язык. Демо. Нарратив115 просмотров
- Английский язык. Демо. Реклама113 просмотров
- Русский язык. Демо. Для презентационного видео110 просмотров
Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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