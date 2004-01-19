Найти хорошего дизайнера не просто, но вам это удалось)

Что я могу создать?

— Логотип и фирменный стиль

— Афиша

В чем преимущество работы со мной?

— Я делаю не просто красивую картинку, а функциональный дизайн, который решает задачи и повышает продажи.

— Предлагаю индивидуальные решения исходя из особенностей вашей компании.

— Только эксклюзивная, технически грамотная работа.

— Работаю по предоплате 300 ₽. ( Дизайн штука субъективная, и если итоговая работа вас не устроит то я конечно же верну аванс!)

— Все правки бесплатные!

— Работаю в самые короткие сроки(1-4 дня)

— Всегда на связи и всегда готов приступить к работе

Обучался, много практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер совсем недавно, поэтому готов выполнить вашу работу с 30% скидкой!!!

Станьте первым кто оставит мне отзыв!)

Связь со мной:

• E-mail: [email protected]

• Телеграм: dirtyforce

Работаю в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop