Что я могу создать?
— Логотип и фирменный стиль
— Афиша
В чем преимущество работы со мной?
— Я делаю не просто красивую картинку, а функциональный дизайн, который решает задачи и повышает продажи.
— Предлагаю индивидуальные решения исходя из особенностей вашей компании.
— Только эксклюзивная, технически грамотная работа.
— Работаю по предоплате 300 ₽. ( Дизайн штука субъективная, и если итоговая работа вас не устроит то я конечно же верну аванс!)
— Все правки бесплатные!
— Работаю в самые короткие сроки(1-4 дня)
— Всегда на связи и всегда готов приступить к работе
Обучался, много практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер совсем недавно, поэтому готов выполнить вашу работу с 30% скидкой!!!
Станьте первым кто оставит мне отзыв!)
Связь со мной:
• E-mail: [email protected]
• Телеграм: dirtyforce
Работаю в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop
Портфолио
- Логотип "CATT"32 просмотра
- Логотип в стиле минимализм "Пальма, Море"54 просмотра
- Логотип и фирменный стиль для "ЭСЭНЕФ"55 просмотров
- Логотип-Маскот "GOLEMS"44 просмотра