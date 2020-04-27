fortuna_2020

Ольга fortuna_2020

 
57 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Менеджер YouTube-канала

Менеджер-стажер Youtube

Контакты

Телефон (Телеграм, WhatsApp): +79823129455ВК:

https://m.vk.com/id260388333

О себе

Менеджер-стажер Youtube-каналов.

Заканчиваю онлайн-университет у Павла Багрянцева по специальности менеджер Youtube.

 ОбразованиеСреднее-специальное.

Навыки 

Продвижение Youtube-канала:

- Создание, настройка и оптимизация канала

- Выкладывание видео

- SEO-оптимизация видео, плейлистов

- Подбор тем

- Составление стратегии развития канала; изучение конкурентов

- Аналитика канала

- Создание превью (обложек для видео)

- Оформление канала

- Работа с сервисами аналитики 

- Настройка рекламы Google Ads

Дополнительные навыки

Работа с конструктором Adobe Photoshop