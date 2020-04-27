fortuna_2020

Менеджер YouTube-канала
Менеджер-стажер Youtube
Контакты
Телефон (Телеграм, WhatsApp): +79823129455ВК:
О себе
Менеджер-стажер Youtube-каналов.
Заканчиваю онлайн-университет у Павла Багрянцева по специальности менеджер Youtube.
ОбразованиеСреднее-специальное.
Навыки
Продвижение Youtube-канала:
- Создание, настройка и оптимизация канала
- Выкладывание видео
- SEO-оптимизация видео, плейлистов
- Подбор тем
- Составление стратегии развития канала; изучение конкурентов
- Аналитика канала
- Создание превью (обложек для видео)
- Оформление канала
- Работа с сервисами аналитики
- Настройка рекламы Google Ads
Дополнительные навыки
Работа с конструктором Adobe Photoshop
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