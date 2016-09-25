Войтко Оксана forward_opptforward_oppt
Уважаемые заказчики!
Я специализируюсь на наполнении интернет-магазинов, групп Facebook и Вконтакте
Работа с различными СMS: Wordpress, Joomla, DLE, Prestashop, Admiro, Alfresco, OpenCart, Webasyst и другими.
Знание Javascript и Jquery, фрейморка twitter bootstrap, СSS3 и HTML5
Предлагаю следующие услуги:
1. Наполнение интернет-магазинов
2. Адаптивная, responsive верстка, кроссбраузерность (включая IE 6 и выше). Валидный код. Div’овая или табличная ( на ваш выбор);
3. Правка существующего кода;
4. Натяжка на wordpress;.
5. Photoshop – ретушь и коррекция изображений.
6. Переводы с/на английский язык.
7. Расшифровка аудиозаписей.
8. Обзвон по скрипту.
Опыт работы — 2 года.
Связь со мной через личку либо email [email protected] и skype ovotko
Гарантирую качество выполнения, умеренные цены и учет Ваших пожеланий.
Буду рада сотрудничеству.
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