Наполнение интернет-магазинов

Уважаемые заказчики!

Я специализируюсь на наполнении интернет-магазинов, групп Facebook и Вконтакте

Работа с различными СMS: Wordpress, Joomla, DLE, Prestashop, Admiro, Alfresco, OpenCart, Webasyst и другими.

Знание Javascript и Jquery, фрейморка twitter bootstrap, СSS3 и HTML5

Предлагаю следующие услуги:

1. Наполнение интернет-магазинов

2. Адаптивная, responsive верстка, кроссбраузерность (включая IE 6 и выше). Валидный код. Div’овая или табличная ( на ваш выбор);

3. Правка существующего кода;

4. Натяжка на wordpress;.

5. Photoshop – ретушь и коррекция изображений.

6. Переводы с/на английский язык.

7. Расшифровка аудиозаписей.

8. Обзвон по скрипту.

Опыт работы — 2 года.

Связь со мной через личку либо email [email protected] и skype ovotko

Гарантирую качество выполнения, умеренные цены и учет Ваших пожеланий.

Буду рада сотрудничеству.