Графический дизайнер.
Меня зовут Влад . Работаю в направление лого-графики и фирменного стиля .
—О работе —
—Опыт 3 года .
—Качественные и красивые работы .
—Полностью выслушиваю критику .
—Работаю на результат .
—Полностью учитываю требования , заказчика.
—Всегда online .
Вот мои контакты :
skype | thenowpirate
whatsApp | +7 (708) 408-30-63
telegtam | +7 (708) 408-30-63
Спасибо за внимание .
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Отзывы заказчиков
$5
3 балла
7 лет назад
Проект не доделан, качество исполнение вроде бы не плохое, но проблема в том что , исполнитель пропадал! Возможно стоит дать ещё шанс данному исполнителю, но большой вопрос!
$1
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!