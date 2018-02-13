fosta

Влад fosta

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Графический дизайнер.

                                    Меня зовут Влад .  Работаю в направление лого-графики  и фирменного стиля .

                                                                                       —О работе —

 —Опыт 3 года .

 —Качественные и красивые работы .

 —Полностью выслушиваю критику .

 —Работаю на результат .

 —Полностью учитываю требования , заказчика.

 —Всегда online .

 

Вот мои контакты : 

[email protected] 

skype | thenowpirate 

VK | https://vk.com/ffostar 

whatsApp | +7 (708) 408-30-63 

telegtam | +7 (708) 408-30-63 

Спасибо за внимание .

Отзывы заказчиков

Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
3 балла
7 лет назад
Логотип
Проект не доделан, качество исполнение вроде бы не плохое, но проблема в том что , исполнитель пропадал! Возможно стоит дать ещё шанс данному исполнителю, но большой вопрос!
pavlyuhmaria
Мария 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
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