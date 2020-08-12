fotonodessa

Свадебный видеомонтаж
Видеомонтаж – это прекрасная возможность создать из отснятого материала интересный несколько минутный клип, например, только первый танец молодых, или прогулка на природе. На сегодняшний день услуги видеомонтажа предлагают много специализированных компаний и частных лиц. Предложения отличаются такими параметрами, как стоимость и качество выполнения.Заказать расчет стоимости видеомонтажа
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- Клипа
Презентационного фильма
Корпоративного фильма
Выступления
Семинара, конференции, тренингов
Торжества, праздничного события
Домашнего видео
- Дополнительные работы: Цветокоррекция
Стабилизация изображения
Улучшение резкости
Улучшение звука
Наложение переходов, заставок