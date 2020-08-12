fotonodessa

Виталий fotonodessa

 
53 годаУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Свадебный видеомонтаж

Видеомонтаж – это прекрасная возможность создать из отснятого материала интересный несколько минутный клип, например, только первый танец молодых, или прогулка на природе. На сегодняшний день услуги видеомонтажа предлагают много специализированных компаний и частных лиц. Предложения отличаются такими параметрами, как стоимость и качество выполнения.Заказать расчет стоимости видеомонтажа

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  • Требуется видеомонтаж:(*)
  • Клипа

     Презентационного фильма

     Корпоративного фильма

     Выступления

     Семинара, конференции, тренингов

     Торжества, праздничного события

     Домашнего видео

  • Дополнительные работы: Цветокоррекция

    •  Стабилизация изображения

     Улучшение резкости

     Улучшение звука

     Наложение переходов, заставок