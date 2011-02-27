FotoRoman Профессиональный фотограф

Работаю фотографом с 2003 года.

Свадебная съемка.

Рекламная съемка.

Съемка для каталогов.

Предметная съемка.

Съемка моделей.

"Искать, найти и показать" - кредо на всех этапах производства, от репортажа и постановочных фотографий до изготовления фотокниг, а также занятия хореографией.

Конечная цена обсуждаема, зависит от выбранных опций: точного количества часов съемки и разворотов фотокниги, продолжительности слайдшоу, танцевальной практики, дополнительной печатной продукции и вариантов оформления DVD боксов.

В качестве подарка возможна предсвадебная съемка и создание слайдшоу для трансляции в ресторане в день торжества.