FotoRoman Профессиональный фотограф
Работаю фотографом с 2003 года.
Свадебная съемка.
Рекламная съемка.
Съемка для каталогов.
Предметная съемка.
Съемка моделей.
"Искать, найти и показать" - кредо на всех этапах производства, от репортажа и постановочных фотографий до изготовления фотокниг, а также занятия хореографией.
Конечная цена обсуждаема, зависит от выбранных опций: точного количества часов съемки и разворотов фотокниги, продолжительности слайдшоу, танцевальной практики, дополнительной печатной продукции и вариантов оформления DVD боксов.
В качестве подарка возможна предсвадебная съемка и создание слайдшоу для трансляции в ресторане в день торжества.
Действие аккаунта приостановлено!