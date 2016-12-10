fotosmi

Александр fotosmi

 
66 летРоссия/Железногорск
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональная обработка фотографий

• Обработка, улучшение и исправление любых фотографий.

• Коррекция искажений перспективы, детализация (повышение резкости) снимка.

• Профессиональное кадрирование, цветокоррекция, нанесение водяного знака, надписей, рамок.

• Увеличение, масштабирование цифровых фотографий до размеров, позволяющих широкоформатную печать (с сохранением качества снимка).

• Обработка фото для сайтов.

• Перевод изображений в любые необходимые форматы.

• Перенос текста с фотографий в редактируемые форматы.