Профессиональная обработка фотографий
• Обработка, улучшение и исправление любых фотографий.
• Коррекция искажений перспективы, детализация (повышение резкости) снимка.
• Профессиональное кадрирование, цветокоррекция, нанесение водяного знака, надписей, рамок.
• Увеличение, масштабирование цифровых фотографий до размеров, позволяющих широкоформатную печать (с сохранением качества снимка).
• Обработка фото для сайтов.
• Перевод изображений в любые необходимые форматы.
• Перенос текста с фотографий в редактируемые форматы.
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