Качественная верстка, натяжка на WordPress
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Предоставляю следующие услуги :
Верстка html/css от - 50 у.е.
Верстка и настройка Вашего макета под движки Wordpress от - 90 у.е.
Контакты:
Skype - simvol710
email - [email protected]
Верстка качественная, кроссбраузерная, код чистый и понятный. Опыт в верстке более 3-х лет в дизайне более 5 лет. Более 50 положительных отзывов на других форумах. Примеры работ предоставлю по требованию.
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
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