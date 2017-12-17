Качественная верстка, натяжка на WordPress

Здравствуйте уважаемые форумчане !

Предоставляю следующие услуги :

Верстка html/css от - 50 у.е.

Верстка и настройка Вашего макета под движки Wordpress от - 90 у.е.

Контакты:

портфолио

Skype - simvol710

email - [email protected]

Верстка качественная, кроссбраузерная, код чистый и понятный. Опыт в верстке более 3-х лет в дизайне более 5 лет. Более 50 положительных отзывов на других форумах. Примеры работ предоставлю по требованию.