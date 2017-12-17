four_rings

Александр Форрингс four_rings

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественная верстка, натяжка на WordPress

Здравствуйте уважаемые форумчане !

 

Предоставляю следующие услуги :

 

Верстка html/css от - 50 у.е.

Верстка и настройка Вашего макета под движки Wordpress от - 90 у.е.

 

Контакты:

 

портфолио

Skype - simvol710

email - [email protected]

 

Верстка качественная, кроссбраузерная, код чистый и понятный. Опыт в верстке более 3-х лет в дизайне более 5 лет. Более 50 положительных отзывов на других форумах. Примеры работ предоставлю по требованию.

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
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