Дизайн логотипов, афиш, баннеров и др. Фирменный стиль.

Обожаю интересные задачи. Как правило, отдаю результат в течение 1-2 суток. Связаться со мной можно через vk или другие мессенджеры.

Схема работы:

1. Знакомлюсь с техническим заданием (чем оно подробнее - тем больше нашего общего времени мы сэкономим) и, если нужно, задаю уточняющие вопросы или высылаю бриф.

2. Договариваемся о цене и сроках.

3. По окончании работы высылаю на утверждение заказчику готовый продукт, выполненный согласно техзадания.

4. Выполняю необходимые правки.

5. Принимаю оплату (крайне желательно на карту Сбербанка, в меньшем приоритете ВебМани и ЯндексДеньги).

6. Отдаю исходники макетов (Одного выбранного заказчиком варианта).

7. Меняемся отзывами.