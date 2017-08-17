Сайт на 1С-битриксе. Настраиваем обмен 1С УТ 11.3 и сайта. На стороне сайта возникает ошибка. Её необходимо исправить и возможные последующие ошибки при настройке обмена. Главное требование это исполнитель разворачивает КОПИЮ сайта у СЕБЯ и ...