Сама настройка IP телефонии Asterisk НЕ требуется. Необходимо настроить интеграцию amoCRM и телефонии Asterisk.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
6 лет назад
Сама настройка IP телефонии Asterisk НЕ требуется. Необходимо настроить интеграцию amoCRM и телефонии Asterisk.
Сайт на 1С-битриксе. Настраиваем обмен 1С УТ 11.3 и сайта. На стороне сайта возникает ошибка. Её необходимо исправить и возможные последующие ошибки при настройке обмена. Главное требование это исполнитель разворачивает КОПИЮ сайта у СЕБЯ и ...