foxthegrey

Фрилансер-рерайтер
Оконченное высшее образование - БГПУ им. Осипенко, Институт филологии и социальных коммуникаций.
- Трудолюбивый
- Способный
- Всегда готов учиться
- Быстро усваиваю новое
- Готов браться за задания в любое время суток и в праздники.
В качестве хобби занимаюсь изделиями handmade и их продажей.
Что я предлагаю в случае выбора меня как исполнителя:
- честность
- аккуратность
- сдача работы в сроки
- 100% выполнение поставленной задачи
- Копирайтинг и рерайтинг
- Редактирование фотографий
- Наполнение сайтов
- Написание постов