foxthegrey

Фрилансер-рерайтер

Оконченное высшее образование - БГПУ им. Осипенко, Институт филологии и социальных коммуникаций.

Трудолюбивый

Способный

Всегда готов учиться

Быстро усваиваю новое

Готов браться за задания в любое время суток и в праздники.

В качестве хобби занимаюсь изделиями handmade и их продажей.

Что я предлагаю в случае выбора меня как исполнителя:

честность

аккуратность

сдача работы в сроки

100% выполнение поставленной задачи