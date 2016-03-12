foxthegrey

Кирилл foxthegrey

 
31 годУкраина/Бердянск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Фрилансер-рерайтер

Оконченное высшее образование - БГПУ им. Осипенко, Институт филологии и социальных коммуникаций.

  • Трудолюбивый
  • Способный
  • Всегда готов учиться
  • Быстро усваиваю новое
  • Готов браться за задания в любое время суток и в праздники.
Уверенный пользователь ПК и офисного пакета программ, Photoshop. Знаком с Wordpress.

В качестве хобби занимаюсь изделиями handmade и их продажей.

Что я предлагаю в случае выбора меня как исполнителя:

  • честность
  • аккуратность
  • сдача работы в сроки
  • 100% выполнение поставленной задачи
Чем я занимаюсь:

  • Копирайтинг и рерайтинг
  • Редактирование фотографий
  • Наполнение сайтов
  • Написание постов
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