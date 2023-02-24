foxtrot_fam

Мошун Дизайн

Доброе утро , день или вечер . Хочу представиться , меня зовут Александр и я работаю и развиваюсь в сфере моушн дизайна , монтажа видео и создании логотипов (на данном этапе не сильно сложных) . В программе After Effects и Premiere Pro зарабатываю уже более 4 лет . Готов к сотрудничеству , выполню ваш заказ и выслушаю пожелания . Так же открыт к обучению и к новым и интересным проектам если у вас будут предложения