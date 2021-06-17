foxy1437

Евгения Айрих foxy1437

 
25 летКазахстан/Астана
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Если Вам нужно сделать что-то в малые сроки, обращайтесь)

Я студентка, учусь на разработке. 

Мы прошли разные курсы,  так что поверхностно знаю несколько языков разработки:)

С# и Python запал в душу, с ними случилась любовь, так что если Вам нужно что-то разработать на данных языках,  то с удовольствием это сделаю. 

Так же работала раньше фотографом и очень любила это дело, с радостью снимала бы и сейчас, но, к сожалению,  в нашем городе фотографов развелось очень много, и стало сложно.

Поэтому если Вам нужно что-то обработать,  заменить фон,  настроить цвет и всякое такое,  то обращайтесь,  сделаю всё на высшем уровне, так как люблю это) 

Python