Если Вам нужно сделать что-то в малые сроки, обращайтесь)

Я студентка, учусь на разработке.

Мы прошли разные курсы, так что поверхностно знаю несколько языков разработки:)

С# и Python запал в душу, с ними случилась любовь, так что если Вам нужно что-то разработать на данных языках, то с удовольствием это сделаю.

Так же работала раньше фотографом и очень любила это дело, с радостью снимала бы и сейчас, но, к сожалению, в нашем городе фотографов развелось очень много, и стало сложно.

Поэтому если Вам нужно что-то обработать, заменить фон, настроить цвет и всякое такое, то обращайтесь, сделаю всё на высшем уровне, так как люблю это)