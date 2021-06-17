Если Вам нужно сделать что-то в малые сроки, обращайтесь)
Я студентка, учусь на разработке.
Мы прошли разные курсы, так что поверхностно знаю несколько языков разработки:)
С# и Python запал в душу, с ними случилась любовь, так что если Вам нужно что-то разработать на данных языках, то с удовольствием это сделаю.
Так же работала раньше фотографом и очень любила это дело, с радостью снимала бы и сейчас, но, к сожалению, в нашем городе фотографов развелось очень много, и стало сложно.
Поэтому если Вам нужно что-то обработать, заменить фон, настроить цвет и всякое такое, то обращайтесь, сделаю всё на высшем уровне, так как люблю это)