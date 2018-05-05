fpsstyle228

Front-end developer

Front End

Верстаю любые макеты с PSD, активно применяя HTML и СSS c препроцессором Sass.Могу создавать различные анимации как на JS так и на CSS(в зависимости как того захочет заказчик).Имею опыт с адаптивностью и использованием сетки Bootstrap(если нужно то могу и на 4 версии писать).

Back End

Могу разрабатывать плагины и темы для WordPress c возможностью занесения в репозиторий CMS.Все стараюсь делать по правилам кодекса и применением Unyson.Также могу полностью перевести проект с PSD в уже готовый к работе на CMS.Разрабатываем ботов для Telegram/Vk/Discord.