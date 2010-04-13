Технические иллюстрации Corel, С++, вестка и правка тех. литературы

Создавал наглядные пособия для обучения тех состава и летчиков - плакаты и альбомы по конструкции вертолетов. Разрабатывал несложные базы данных с использованием ADO и SQL. В сотрудничестве с коллегами создал несколько расчетных программ по инженерной тематике. Более 10 лет работаю в областях связных с авиацией: прочностные расчеты, тренажеры, обучающие пособия, технические описания и отчеты.

Профессионально :

С++ Builder

Corel Draw

Photoshop

MS Word

Векторизация растровых изображений

Непрофессионально:

MATLAB

MSC.NASTRAN

FORTRAN

Верстка HTML страничек

Оцифровка и чистка звука.