Технические иллюстрации Corel, С++, вестка и правка тех. литературы
Создавал наглядные пособия для обучения тех состава и летчиков - плакаты и альбомы по конструкции вертолетов. Разрабатывал несложные базы данных с использованием ADO и SQL. В сотрудничестве с коллегами создал несколько расчетных программ по инженерной тематике. Более 10 лет работаю в областях связных с авиацией: прочностные расчеты, тренажеры, обучающие пособия, технические описания и отчеты.
Профессионально :
С++ Builder
Corel Draw
Photoshop
MS Word
Векторизация растровых изображений
Непрофессионально:
MATLAB
MSC.NASTRAN
FORTRAN
Верстка HTML страничек
Оцифровка и чистка звука.
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Портфолио
- МИ-8МТВ учебный плакат3700 просмотров
- Приборная панель вертолета КА-2262812 просмотров