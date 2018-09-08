Мой портфолио - development.inf.ua

Front-End

Верстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect (если требуется), активно применяя HTML 5 и CSS 3 (BootStrap) для создания анимационных эффектов в 60FPS.

Имеется опыт работы с JavaScript, Jquery, AngularJS и VueJS а также с адаптивностью, при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.

Back-End

Основные языки программирования - PHP (CMS), Python (Django) и NodeJS, совмещаю с Ajax, также работаю с БД.

Все проекты разрабатываю с повышенным уровнем безопасности, в том числе идет защита от SQL инъекций, CSRF, MITM, XSS, а также от различного рода других возможных уязвимостей (DDoS в том числе).

Также занимаюсь подключением платежей различных уровней.

Разрабатываю плагины/темы для WordPress с последующей возможной публикацией в репозиторий соответствующих CMS.

Также возможен полный перевод проекта из PSD сразу в CMS.

Всё по правилам кодекса, с активным применением Unyson (для WordPress).

Также возможен полный перевод проекта из PSD сразу в CMS.