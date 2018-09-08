Денис Ольховский fractalemanationfractalemanation
28 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Мой портфолио - development.inf.ua
Front-EndВерстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect (если требуется), активно применяя HTML 5 и CSS 3 (BootStrap) для создания анимационных эффектов в 60FPS.
Имеется опыт работы с JavaScript, Jquery, AngularJS и VueJS а также с адаптивностью, при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.
Back-EndОсновные языки программирования - PHP (CMS), Python (Django) и NodeJS, совмещаю с Ajax, также работаю с БД.
Все проекты разрабатываю с повышенным уровнем безопасности, в том числе идет защита от SQL инъекций, CSRF, MITM, XSS, а также от различного рода других возможных уязвимостей (DDoS в том числе).
Также занимаюсь подключением платежей различных уровней.
Разрабатываю плагины/темы для WordPress с последующей возможной публикацией в репозиторий соответствующих CMS.
Также возможен полный перевод проекта из PSD сразу в CMS.
Всё по правилам кодекса, с активным применением Unyson (для WordPress).
Также возможен полный перевод проекта из PSD сразу в CMS.
Портфолио
- Портфолио: development.inf.ua128 просмотров
- Социальная сеть: socialengine.000webhostapp.com162 просмотра
- Социальная сеть: lesson.comlu.com150 просмотров
- Лотерея: lolki.000webhostapp.com140 просмотров
- Интернет магазин: shopering.comlu.com126 просмотров
- Такси: webdevelopmenter.comlu.com139 просмотров
- Меркурий: developmenter.zzz.com.ua111 просмотров
- Интернет магазин: shoperun.herokuapp.com162 просмотра
- Задачи: portfolioprojects.zzz.com.ua/TrelloBan131 просмотр
- Сайты: portfolioprojects.zzz.com.ua/WorldSites100 просмотров
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