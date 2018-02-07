frame962012

Захариков Андрей Евгеньевич

Веб-сайт: framearts.ru

Образование: высшее

Ярославский государственный технический университет – Архитектурно-строительный факультет – Промышленное и гражданское строительство

Стаж: >6 лет

С кем работал:

Журналы:

«Твердый Сплав»: tverdysplav.ru

zobra.ru

sports.ru

Магазины:

kupiremeshok.ru

хочучехол.рф

deiz.by

huawei-parts.ru

Иностранные языки: Английский (7-advanced), Сербский (свободный)

Имеются рекомендации и отзывы от многих клиентов, есть отзывы на разных площадках и форумах.

Обещаю работы приемлемого качества по низким ценам.