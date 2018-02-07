frame962012

Захариков Андрей Евгеньевич
Веб-сайт: framearts.ru
Образование: высшее
Ярославский государственный технический университет – Архитектурно-строительный факультет – Промышленное и гражданское строительство
Стаж: >6 лет
С кем работал:
Журналы:
«Твердый Сплав»: tverdysplav.ru
Магазины:
Иностранные языки: Английский (7-advanced), Сербский (свободный)
Имеются рекомендации и отзывы от многих клиентов, есть отзывы на разных площадках и форумах.
Обещаю работы приемлемого качества по низким ценам.
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