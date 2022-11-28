Необходимо разработать дизайн страницы сайта, опираясь на ранее оговоренные условия и примеры из другого задания. Учитывайте современные тенденции веб-дизайна для достижения эффективного результата.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $20Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Требуется разработать дизайн страницы профиля пользователя для сервиса, где пользователь может предоставлять информацию о себе. Основное меню будет небольшим, с разделами: 'Найти проект', 'Открытые заявки', 'Мои заявки' и др. Включите блоки NFT Collection и Media work с минимальным количеством информации. Референс предоставлен. Возможна доработка дизайна других страниц в будущем.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт2 года назад
- $15
Необходимо разработать дизайн страницы профиля пользователя для сервиса, где можно разместить информацию о себе. Референс в Figma предоставлен. Основные элементы: меню с опциями, блоки NFT Collection и Media work, а также компактный подвал. Ожидается свободный подход к дизайну, так как проект на ранней стадии.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
2 года назад
NFTNode.js
Олег - отличный заказчик! Чёткая постановка задачи и оплата в срок. Очень приятен в общении. Буду рад сотрудничать снова!)
Ответный отзыв
Очень хорошо знает свое дело, дизайн получился отличный! В минималистичном стиле, как и хотел.