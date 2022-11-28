framsi0

Олег framsi0

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Thor
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать дизайн страницы

    $20

    Необходимо разработать дизайн страницы сайта, опираясь на ранее оговоренные условия и примеры из другого задания. Учитывайте современные тенденции веб-дизайна для достижения эффективного результата.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно придумать дизайн страницы (референс имеется)

    $15

    Требуется разработать дизайн страницы профиля пользователя для сервиса, где пользователь может предоставлять информацию о себе. Основное меню будет небольшим, с разделами: 'Найти проект', 'Открытые заявки', 'Мои заявки' и др. Включите блоки NFT Collection и Media work с минимальным количеством информации. Референс предоставлен. Возможна доработка дизайна других страниц в будущем.

    NFTNode.js
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно придумать дизайн страницы (референс имеется)

    $15

    Необходимо разработать дизайн страницы профиля пользователя для сервиса, где можно разместить информацию о себе. Референс в Figma предоставлен. Основные элементы: меню с опциями, блоки NFT Collection и Media work, а также компактный подвал. Ожидается свободный подход к дизайну, так как проект на ранней стадии.

    NFTNode.js
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
$15
10 баллов
2 года назад
Нужно придумать дизайн страницы (референс имеется)
NFTNode.js
Олег - отличный заказчик! Чёткая постановка задачи и оплата в срок. Очень приятен в общении. Буду рад сотрудничать снова!)
Очень хорошо знает свое дело, дизайн получился отличный! В минималистичном стиле, как и хотел.
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