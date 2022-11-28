Необходимо разработать дизайн страницы профиля пользователя для сервиса, где можно разместить информацию о себе. Референс в Figma предоставлен. Основные элементы: меню с опциями, блоки NFT Collection и Media work, а также компактный подвал. Ожидается свободный подход к дизайну, так как проект на ранней стадии.