Диджтл художник, иллюстратор.

Доброго всем утра , дня или ночи. В основном я диджтл художник, долгое время увлекаюсь рисованием , и много чем ещё.

Пытаюсь заработать на фрилансе , буду очень рада делать для вас красивые работы . Все условия работы лучше обговаривать детально .

Основные условия работы:

Предоплата или же 50/50

На первые 3 работы действует 50% скидка

Сложные ракурсы или сложный фон за допалнительную плату

Рисую обсалютно всё .Логотипы, персонажей, обложки для ольбомов и тд.

На этом пока что всё.