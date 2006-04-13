frank_239

Алиса frank_239

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Диджтл художник, иллюстратор.

Доброго всем утра , дня или ночи.  В основном я диджтл художник, долгое время увлекаюсь рисованием , и много чем ещё.

Пытаюсь заработать на фрилансе , буду очень рада делать для вас красивые работы . Все условия  работы лучше обговаривать детально  .

Основные условия работы:

  • Предоплата или же 50/50
  • На первые 3 работы действует 50% скидка
  • Сложные ракурсы или сложный фон за допалнительную плату
  • Рисую обсалютно всё .Логотипы, персонажей, обложки для ольбомов и тд.
На этом пока что всё.