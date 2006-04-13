Диджтл художник, иллюстратор.
Доброго всем утра , дня или ночи. В основном я диджтл художник, долгое время увлекаюсь рисованием , и много чем ещё.
Пытаюсь заработать на фрилансе , буду очень рада делать для вас красивые работы . Все условия работы лучше обговаривать детально .
Основные условия работы:
- Предоплата или же 50/50
- На первые 3 работы действует 50% скидка
- Сложные ракурсы или сложный фон за допалнительную плату
- Рисую обсалютно всё .Логотипы, персонажей, обложки для ольбомов и тд.
Я против войны в Украине!