frankydzoro

Услуги по продвижению вечными статьями, увеличению продаж, грамотному семантическому ядру, вывод в топ, повышение рентабельности, опыт свыше 8 лет.
Занимаюсь SEO и созданием сайтов более 8 лет. Не люблю много писать попусту, поэтому напишу основные тезисы.
Основные тезисы:
- Опыт в e-commerce
- Полный анализ сайта перед началом работы
- Грамотное распределение рабочих ресурсов
- Определение и анализ целевых групп
- Грамотное составление семантического ядра с кластеризацией запросов
- Обсуждение и согласование задачи
- Написание Брифа
- Утверждение технического задания
- Подписание договора
- Предоплата 50% Выполнение поставленных задач согласно договору
- Прием работы
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