frankydzoro

Услуги по продвижению вечными статьями, увеличению продаж, грамотному семантическому ядру, вывод в топ, повышение рентабельности, опыт свыше 8 лет.

Занимаюсь SEO и созданием сайтов более 8 лет. Не люблю много писать попусту, поэтому напишу основные тезисы.

Основные тезисы:

Опыт в e-commerce

Полный анализ сайта перед началом работы

Грамотное распределение рабочих ресурсов

Определение и анализ целевых групп

Грамотное составление семантического ядра с кластеризацией запросов