frankydzoro

Пётр frankydzoro

 
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Услуги по продвижению вечными статьями, увеличению продаж, грамотному семантическому ядру, вывод в топ, повышение рентабельности, опыт свыше 8 лет.

Занимаюсь SEO и созданием сайтов более 8 лет. Не люблю много писать попусту, поэтому напишу основные тезисы.

Основные тезисы:

  • Опыт в e-commerce
  • Полный анализ сайта перед началом работы
  • Грамотное распределение рабочих ресурсов
  • Определение и анализ целевых групп
  • Грамотное составление семантического ядра с кластеризацией запросов
Порядок работ:

  • Обсуждение и согласование задачи
  • Написание Брифа
  • Утверждение технического задания
  • Подписание договора
  • Предоплата 50% Выполнение поставленных задач согласно договору
  • Прием работы
Семантическое ядро