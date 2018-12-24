Ландшафтный дизайн. Дизайн интерьера. 3д-визуализация.

Меня зовут Юлия. Я ландшафтный дизайнер в Краснодаре.

Закончила Днепропетровский Национальный Университет по специальности ботаник и геоботаник в степени магистра в 2012 году. Затем заинтересовалась всерьёз ландшафтным дизайном. И хоть во время обучения мною был прослушан курс с соответствующим названием, но этого оказалось мало и в 2013м году я окончила курсы ландшафтного дизайна в днепропетровской школе "Арт-Флора".

На данный момент живу и работаю в городе Краснодар. Реализацией проектов занимаюсь редко по многим причинам. В основном осуществляю проектирование, но не ограничиваюсь только местом проживания. Делаю проекты по всей РФ и Украине удаленно.

Обращаясь ко мне вы получаете гарантию отличного результата за приемлемую цену.

А еще с недавних пор изучаю дизайн интерьера. И сейчас эту услугу вы вообще можете заказать по смешной цене. Только сейчас, пока учусь и нарабатываю проекты для портфолио.

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