Жуков Павел Вячеславович
Личные данные:
дата рождения /сем.положение 27 лет, 02.06.1987, женат.
Контактная информация:
тел.: +7(903)031-9047
e-mail: [email protected]
Образование:
Высшее. Липецкий эколого-гуманитарный институт. Филологический факультет.
Опыт работы и полученные профессиональные навыки:
С февраля 2007 года работаю в Издательском доме "Липецкая газета". Должность: корреспондент.
С 2009 года сотрудничаю с "Липецкой газетой" и новостным порталом Lipetskmedia.
С июня 2012 года сотрудничаю с московскими журналом "Охота и рыбалка 21 век" и Российской охотничьей газетой.
Дополнительные навыки:
Английский, французский (читаю, разговариваю, перевожу (со словарём)
Личные качества:
Ответственность, бесконфликтность, аналитические способности, пунктуальность, исполнительность..