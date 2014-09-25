Жуков Павел Вячеславович

Личные данные:

дата рождения /сем.положение 27 лет, 02.06.1987, женат.

Контактная информация:

тел.: +7(903)031-9047

e-mail: [email protected]

Образование:

Высшее. Липецкий эколого-гуманитарный институт. Филологический факультет.

Опыт работы и полученные профессиональные навыки:

С февраля 2007 года работаю в Издательском доме "Липецкая газета". Должность: корреспондент.

С 2009 года сотрудничаю с "Липецкой газетой" и новостным порталом Lipetskmedia.

С июня 2012 года сотрудничаю с московскими журналом "Охота и рыбалка 21 век" и Российской охотничьей газетой.

Дополнительные навыки:

Английский, французский (читаю, разговариваю, перевожу (со словарём)

Личные качества:

Ответственность, бесконфликтность, аналитические способности, пунктуальность, исполнительность..