franz19620109

Франц Шнайдер franz19620109

 
48 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен интернет-магазин + парсинг + новостной агрегатор

    Добрый день! Ищу спеца для разработки интернет-магазина с частичной агрегацией товаров + парсингом товаров. Дизайн и некоторые технические детали позаимствованы у Яндекс Маркет И как часть проекта - новостной агрегатор Если интересно, пишите Цена договорная

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Новостной агрегатор на Wordpress

    $300

    Нам нужен разработчик и верстальщик по макету для [b]новостного агрегатора на Wordpress.[/b] Сайт новостной агрегатор, который будет брать новости с сайтов наших партнеров, одинаковые новости сливать в 1 новость (как на news.yandex.ru) и выдавать все новости, ...

    WordPressНовости для сайта
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин агрегатор

    $500

    Добрый день!  Мы ищем разработчика для нашего сайта на Wordpress. Сайт интернет-магазин агрегатор, который будет брать товары с сайтов наших партнеров, одинаковые товары сливать в 1 товар (как на merket.yandex.ru). Как аналоги Amazon, Yandex Merket и прочие. ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка на Wordpress

    Добрый день! Мы ищем разработчика для нашего портала. Дело в том , что начали разрабатывать на мало известной CMS, но наши разработчики пропали и на этой CMS очень мало доступных разработчиков. Из-за этого мы решили ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен алгоритм сравнения

    Для сайта агрегатора товаров нужен алгоритм сравнения товаров.  Имеется сайт агрегатор-товаров (прайс агрегатор). Интернет магазины выгружают из своего каталога например YML файл и добавляют к нам. При добавлении нескольких одинаковых товаров они дублируются. А нам нужно, ...

    Карточки товаров
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад