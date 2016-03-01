franz19620109

Добрый день! Ищу спеца для разработки интернет-магазина с частичной агрегацией товаров + парсингом товаров. Дизайн и некоторые технические детали позаимствованы у Яндекс Маркет И как часть проекта - новостной агрегатор Если интересно, пишите Цена договорная
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Нам нужен разработчик и верстальщик по макету для [b]новостного агрегатора на Wordpress.[/b] Сайт новостной агрегатор, который будет брать новости с сайтов наших партнеров, одинаковые новости сливать в 1 новость (как на news.yandex.ru) и выдавать все новости, ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Добрый день! Мы ищем разработчика для нашего сайта на Wordpress. Сайт интернет-магазин агрегатор, который будет брать товары с сайтов наших партнеров, одинаковые товары сливать в 1 товар (как на merket.yandex.ru). Как аналоги Amazon, Yandex Merket и прочие. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Мы ищем разработчика для нашего портала. Дело в том , что начали разрабатывать на мало известной CMS, но наши разработчики пропали и на этой CMS очень мало доступных разработчиков. Из-за этого мы решили ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Для сайта агрегатора товаров нужен алгоритм сравнения товаров. Имеется сайт агрегатор-товаров (прайс агрегатор). Интернет магазины выгружают из своего каталога например YML файл и добавляют к нам. При добавлении нескольких одинаковых товаров они дублируются. А нам нужно, ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 лет назад