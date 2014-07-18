Неважно, какая работа мне поручена, — я выполню ее качественно.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Полное высшее. Донецкий институт железнодорожного транспорта Украинской государственной академии железнодорожного транспорта. Специальность «Автоматика и автоматизация на транспорте (железнодорожный транспорт)».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: С 2011 года работаю по специальности в дистанции энергоснабжения. На данный момент я — инженер по охране труда. После окончания института подрабатывала написанием рефератов и курсовых работ студентам на самые разнообразные темы. Пишу грамотно, без орфографических и стилистических ошибок. Считаю, что сложных тем нет: любую область можно изучить.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ: русский, украинский – в совершенстве.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Исполнительность, пунктуальность, добросовестность, порядочность и ответственность. Я не являюсь посредником, и все работы выполняю самостоятельно. Договорившись с Вами о работе, я гарантирую, что она будет выполнена качественно и в срок.