Интернет-маркетолог

Специалист по настройке рекламы в РСЯ (Рекламная сеть Яндекс), Facebook, Instagram и VKontakte.

Опыт работы в маркетинге и копирайтинге более 3-х лет.

Настрою поток реальных клиентов на сайт, обеспечу увеличение продаж. Готова обсудить вариант постоянного сотрудничества. В приоритете проекты по инфобизнесу и интернет магазины.

Настрою рекламу в РСЯ бесплатно. В качестве вознаграждения возьму небольшой процент от чистой прибыли.

Для обратной связи

Skype: frauirchen

E-mail: [email protected]