Интернет-маркетолог
Специалист по настройке рекламы в РСЯ (Рекламная сеть Яндекс), Facebook, Instagram и VKontakte.
Опыт работы в маркетинге и копирайтинге более 3-х лет.
Настрою поток реальных клиентов на сайт, обеспечу увеличение продаж. Готова обсудить вариант постоянного сотрудничества. В приоритете проекты по инфобизнесу и интернет магазины.
Настрою рекламу в РСЯ бесплатно. В качестве вознаграждения возьму небольшой процент от чистой прибыли.
Для обратной связи
Skype: frauirchen
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Обзорная статья206 просмотров
- Обзорная статья251 просмотр
- Рерайт195 просмотров
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- Статья по техосмотру сельхозтехники173 просмотра