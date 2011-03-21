ХУДОЖНИК СОКОЛОВА МАРИЯ. Уроки, рисунки, иллюстрации на заказ!

Меня зовут Мария - я профессиональный художник. С красным дипломом окончила художественную школу в Москве, стажировалась в Китае, в Beijing Language and Culture University.

Профессионально владею компьютерной графикой.

Моими услугами пользуются такие знаметые личности, как:

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева (создание иллюстраций для ее книги "Советы дочкам: папиным и маминым") совместно с издательством Machaon.

Тренер, сертифицированный психотерапевт Рассказова Наталья и журналист Нэлла Прибутковская (создание иллюстраций и обложек книг "Иллюзии в отношениях" и "Навстречу людям или как стать уверенным в общении").

Автор фентази Дмитриев Никита (создание обложки книги "Нити судьбы").

Сотрудничаю с такими издательствами как "Аттикус", "Арт Астрель", "Росмэн", "Sharp Point Publishing Taiwan".

Являюсь лауреатом I степени в международном конкурсе Люка Бессона "Артур и минипуты" в номинации "Иллюстрации к сказочной повести".

Лауреат I степени в международном конкурсе "Ангел Надежды" в номинации "Авторская песня".

Работаю в компьютерных программах: Photoshop CS4, Corel Painter, Corel Draw, Paint Tool SAI, Adobe Illustrator

Принимаю заказы ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

• ПОРТРЕТЫ (оригиналы, копии, реставрация фотографий, коллажирование)

• ПЕЙЗАЖИ

• АНИМЕ, МАНГА (создание комиксов, манги по вашему заказу; создание/проработка дизайна персонажей, написание/редактирование сценария комикса)

• ИЛЛЮСТРАЦИИ (качественные иллюстрации к вашим произведениям)

• ОБЛОЖКИ (для книг, CD-DVD дисков, касет, печатной продукции)

• СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНЫ

• СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ (логотип, слоган, корпоративные цвета, визитки)

• ДИЗАЙН ВИЗИТКИ (эксклюзивный дизайн визитки для вас и вашей компании)

• ЛИСТОВКИ, БАНЕРЫ, БУКЛЕТЫ, ПЛАКАТЫ (создание дизайна реламной продукции для вашей компании/создание эксклюзивного художественного дизайна рекламной продукции)

Так же оказываю услуги преподавателя, репетитора по компьютерной графике, рисунку, живописи, дизайну. Рисунок от руки, освоение широкого спектра компьютерных программ растровой и векторной графики. Уроки проходят с использованием современных методик преподавания графического дизайна с использованием графических, фото, видео эллементов.

Заказ и консультацию можно произвести по e-mail: [email protected]

или по телефону на прямую с художником:

8-916-270-50-49, Мария

Сложность каждой работы разная, каждый заказчик индивидуален - по этому стоимость работы вы можете уточнить позвонив по телефону или прислав техническое задание на e-mail.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ И СТРАН РОССИИ и СНГ!