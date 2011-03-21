Меня зовут Мария - я профессиональный художник. С красным дипломом окончила художественную школу в Москве, стажировалась в Китае, в Beijing Language and Culture University.
Профессионально владею компьютерной графикой.
Моими услугами пользуются такие знаметые личности, как:
Заслуженная артистка России Нонна Гришаева (создание иллюстраций для ее книги "Советы дочкам: папиным и маминым") совместно с издательством Machaon.
Тренер, сертифицированный психотерапевт Рассказова Наталья и журналист Нэлла Прибутковская (создание иллюстраций и обложек книг "Иллюзии в отношениях" и "Навстречу людям или как стать уверенным в общении").
Автор фентази Дмитриев Никита (создание обложки книги "Нити судьбы").
Сотрудничаю с такими издательствами как "Аттикус", "Арт Астрель", "Росмэн", "Sharp Point Publishing Taiwan".
Являюсь лауреатом I степени в международном конкурсе Люка Бессона "Артур и минипуты" в номинации "Иллюстрации к сказочной повести".
Лауреат I степени в международном конкурсе "Ангел Надежды" в номинации "Авторская песня".
Работаю в компьютерных программах: Photoshop CS4, Corel Painter, Corel Draw, Paint Tool SAI, Adobe Illustrator
Принимаю заказы ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
• ПОРТРЕТЫ (оригиналы, копии, реставрация фотографий, коллажирование)
• ПЕЙЗАЖИ
• АНИМЕ, МАНГА (создание комиксов, манги по вашему заказу; создание/проработка дизайна персонажей, написание/редактирование сценария комикса)
• ИЛЛЮСТРАЦИИ (качественные иллюстрации к вашим произведениям)
• ОБЛОЖКИ (для книг, CD-DVD дисков, касет, печатной продукции)
• СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНЫ
• СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ (логотип, слоган, корпоративные цвета, визитки)
• ДИЗАЙН ВИЗИТКИ (эксклюзивный дизайн визитки для вас и вашей компании)
• ЛИСТОВКИ, БАНЕРЫ, БУКЛЕТЫ, ПЛАКАТЫ (создание дизайна реламной продукции для вашей компании/создание эксклюзивного художественного дизайна рекламной продукции)
Так же оказываю услуги преподавателя, репетитора по компьютерной графике, рисунку, живописи, дизайну. Рисунок от руки, освоение широкого спектра компьютерных программ растровой и векторной графики. Уроки проходят с использованием современных методик преподавания графического дизайна с использованием графических, фото, видео эллементов.
Заказ и консультацию можно произвести по e-mail: [email protected]
или по телефону на прямую с художником:
8-916-270-50-49, Мария
Сложность каждой работы разная, каждый заказчик индивидуален - по этому стоимость работы вы можете уточнить позвонив по телефону или прислав техническое задание на e-mail.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ И СТРАН РОССИИ и СНГ!