Просування в соціальних мережах за допомогою SMM-стратегій!

З 5 років я займалась сучасною хореографією та з дитинства знала, що бажаю пов'язати своє життя виключно з мистецтвом. Свій шлях я знайшла рік тому у вигляді роботи SMM- спеціалістом. Це стало для мене можливістю допомагати іншим у пошуку та виокремлені власних особливостей.

На даний момент, я сертифікований SMM-спеціаліст, який допоміг більше ніж 10 проектам з початку війни. І хочу створити ще більше творчості разом з вами!

Познайомитись з моїми роботами можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1pShEsPl2U-GeoABnu4BcxNS6CggUai8_/view?usp=sharing.