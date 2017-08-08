Здравствуйте! Меня зовут Влад!
Занимаюсь профессионально UI/UX архитектурой. Опыт работы в сфере более пол года. Я довольно молодой, но опытный специалист в данной сфере. Проект разрабатывается индивидуально для каждого клиента с фирменным стилем.
Основные сферы деятельности:
01. Корпоративный сайт
02. Сайт-визитка
03. Landing page
Преимущества работы со мной:
01. Согласованные сроки не срываю
02. Не использую шаблоны
03. Всегда на связи
04. Продающий дизайн
05. Не ограничиваю количество правок
Схема сотрудничества:
01. Изучение сферы деятельности
02. Разработка подробного прототипа
03. Разработка макетов по данному прототипу
04. Достигаем нужного результата
Связь со мной:
+38 (096) 778-44-04
Skype: kobris22
Жду Ваших заявок на почту: brood_d@outlook.com
Портфолио: http://broodd.github.io/works/portfolio
Будьте уверены, что вы не останетесь равнодушны. Я помогу Вам найти сбалансированное решение для реализации поставленной задачи.