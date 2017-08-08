Здравствуйте! Меня зовут Влад! Я front-end developer

Здравствуйте! Меня зовут Влад!

Занимаюсь профессионально UI/UX архитектурой. Опыт работы в сфере более пол года. Я довольно молодой, но опытный специалист в данной сфере. Проект разрабатывается индивидуально для каждого клиента с фирменным стилем.

Основные сферы деятельности:

01. Корпоративный сайт

02. Сайт-визитка

03. Landing page

Преимущества работы со мной:

01. Согласованные сроки не срываю

02. Не использую шаблоны

03. Всегда на связи

04. Продающий дизайн

05. Не ограничиваю количество правок

Схема сотрудничества:

01. Изучение сферы деятельности

02. Разработка подробного прототипа

03. Разработка макетов по данному прототипу

04. Достигаем нужного результата

Связь со мной:

+38 (096) 778-44-04

Skype: kobris22

Жду Ваших заявок на почту: brood_d@outlook.com

Портфолио: http://broodd.github.io/works/portfolio

Будьте уверены, что вы не останетесь равнодушны. Я помогу Вам найти сбалансированное решение для реализации поставленной задачи.