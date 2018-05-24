free-appru

Необходимо разработать техническое задание для создания приложения на IOS и Android c прототипированием
Мы специализируемся на ряде наиболее востребованных и трендовых услуг, позволяя вам как реализовывать потребности в разработке программ, так и дать заказ команде профессионалов. Основные направления деятельности:
- АPI - описание, создание, подключение, настройка, консультация по интеграции, ПО для управления API.
- Массовая E-mail рассылка - разработка писем под ключ, рассылка по вашей базе, возможна рассылка от 5200 адресов.
- Боты - создание ботов на PHP, Python для Telegram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Вконтакте, возможна интеграция с CRM.
- Копирайт - написание уникальных текстов для привлечения ЦА.
- Лэндинг - создание сайтов под ключ с высокой конверсией для Вашего бизнеса
- ICO проведение с командой и есть уже чем звастаться
- Инвайтинг телеграм каналов
- Коипрайт текстов и в том числе по криптовалюте
- подготовка WP (белой бумаги)
- разработка прогрмм для автоматизации бизнеса и процессов
- маркетинговые мероприятия и стратегия
- SEO и конкстная реклама
- управление проектами
- дизайн
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написание статей на тему сферы услуг в онлайне, в среднем 1000 знаков каждая. Темы: -развитие сферы услуг в онлайне (тренды, направления, биржи, сервисы); - как не потерять деньги и ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $75
Необходимо сделать редизайн существующего сайта в соответствии с техническим заданием и прототипом. Информацию по разработке сайта можно найти по ссылкам: https://drive.google.com/open?id=1kCG2AetT63umIWfpSEG_7UzowRc8OuTYsvbxYUeREw4Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Заказ: ☝️ Разработка бота для Telegram1. нужен бот, который собирает реальных пользователей в телеграм канал или чат. Из чата.2. вторая функция накручивает просмотры, причем просмотры должны быть всегда разные, на постахПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Непроходимо перевести на корейский язык статьи на тему бирж, токенов и криптовалют. Объем каждой статьи 1200 -1400 знаков без учетов пробела. Жду предложенийПереводы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дизайн UI/UX сайт главная страница Landing 9-12 экранов. два сайта ТЗ есть. далее при положительном опыте предоставим постоянную работу. ссылка на опыт и портфолиоДизайн сайтов44 заявкиЗакрыт7 лет назад
софт или может знает какой готовый? 1. Парсим по апи с 10-15 бирж книгу исполненных ордеров и книгу заявок 2. Фильтруем их по определенному алгоритму, который часто меняется, то есть нужна возможность руками ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
на выполнениt задач по программированию специалиста по odoo PSQL phyton условия работы 1. мелкая тестовая задача 2. предоставление задач и заказа возможно работать постоянно в командеСистемное программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
верстка, программирование PHP, MySql, Jquery, CSS. CMS: ModX (Evo, Revo), Opencart привет делаешь интернет магазин ?Интернет-магазины12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $330
Заказ. Начать сейчас! Оформление и раскрутка существующего youtube-канала ICO-проекта (проект собрал средства в рамках pre-ICO, через несколько дней стартует ICO). Нужен целевой трафик (криптовалюты) на канал и раскрутка новых трех качественных роликов. Ожидания по просмотрам ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
задачи сбор контактов в группах которые вставляются перенос в группу (добавление) свою размещение информации в гурппахПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад