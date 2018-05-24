free-appru

Никита free-appru

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
free-appru это сообщество экспертов в сфере IT, дизайне и бизнесе

Мы специализируемся на ряде наиболее востребованных и трендовых услуг, позволяя вам как реализовывать потребности в разработке программ, так и дать заказ команде профессионалов. Основные направления деятельности: 

  • АPI - описание, создание, подключение, настройка, консультация по интеграции, ПО для управления API.
  • Массовая E-mail рассылка - разработка писем под ключ, рассылка по вашей базе, возможна  рассылка от 5200 адресов.
  • Боты - создание ботов на PHP, Python для Telegram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Вконтакте, возможна интеграция с CRM.
  • Копирайт - написание уникальных текстов для привлечения ЦА.
  • Лэндинг - создание сайтов под ключ с высокой конверсией для Вашего бизнеса
  • ICO проведение с командой и есть уже чем звастаться
  • Инвайтинг телеграм каналов
  • Коипрайт текстов и в том числе по криптовалюте
  • подготовка WP (белой бумаги)
  • разработка прогрмм для автоматизации бизнеса и процессов
  • маркетинговые мероприятия и стратегия
  • SEO и конкстная реклама
  • управление проектами
  • дизайн