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Виктория free-copy

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Предоставляю услуги интернет-маркетинга, рекламных кампаний и роста продаж!

Редактор, тренер по телемаркетингу, маркетолог, контент менеджер, дизайнер event менеджер

Опыт работы в продажах 8 лет

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Описания специализации работ:

- контент менеджмент и ведение сайтов;

- создание сайтов под ключ;

- дизайн, в том числе презентаций, портфолио, буклетов, открыток, e-mail рассылок ;

- продвижение сайтов;

- веб-аналитика;

- маркетинговые услуги и консультации;

- работа с текстами (рекламные, продающие тексты, статьи для СМИ, пресс-релизы, SEO-тексты, обзоры, скрипты для телефонных продаж);

- подготовка макетов для e-mail рассылок;

- проведение тренингов по телемаркетингу.

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Связь:

- e-mail: [email protected],

- Skype: copyriight.vp

- возможна связь по телефону

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ОПЛАТА: WebMoney - WMZ>WMR>WMU / Приват24

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Буду рада возможности сотрудничества!

С уважением,

Виктория Полищук

skpe: copyright.vp

e-mail: [email protected]

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