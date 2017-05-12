Редактор, тренер по телемаркетингу, маркетолог, контент менеджер, дизайнер event менеджер
Опыт работы в продажах 8 лет
================================================================
Описания специализации работ:
- контент менеджмент и ведение сайтов;
- создание сайтов под ключ;
- дизайн, в том числе презентаций, портфолио, буклетов, открыток, e-mail рассылок ;
- продвижение сайтов;
- веб-аналитика;
- маркетинговые услуги и консультации;
- работа с текстами (рекламные, продающие тексты, статьи для СМИ, пресс-релизы, SEO-тексты, обзоры, скрипты для телефонных продаж);
- подготовка макетов для e-mail рассылок;
- проведение тренингов по телемаркетингу.
================================================================
Связь:
- e-mail: [email protected],
- Skype: copyriight.vp
- возможна связь по телефону
================================================================
ОПЛАТА: WebMoney - WMZ>WMR>WMU / Приват24
================================================================
Буду рада возможности сотрудничества!
С уважением,
Виктория Полищук
skpe: copyright.vp
e-mail: [email protected]