Добрый день, дамы и господа;)
Продаю фонтаны идей, взрывы мыслей и трясущиеся от вожделения товара руки.
Ваши клиенты сойдут с ума, если не купят разрекламированный мною продукт.
Интересует?
Берусь за любые проекты!
Реклама: продающие тексты и заголовки, нейминг, слоганы, отзывы, тексты для объявлений...
СЕО: грамотные статьи-завлекаловки с ненавязчивыми КС, легкие и незамыленные описания товаров.
Контент на любые темы кроме узко-специализированных технических.
ВСЕГДА пишу для людей, а значит, всегда интересно, живо и информативно.
Можно, не буду говорить про уникальность, грамотность, логичность? Эти скучные преимущества горе-копирайтеров не для меня.
Да, я пишу и уникально, и грамотно. Но это по умолчанию.
За плечами молодежная школа журналистики, неоконченное (пока) высшее экономическое, множество бесплатных семинаров и платных книг, бизнес молодость (она сейчас со мной).
Я молода, и это - мое преимущество. Почему? Я люблю жизнь и свой позитив вплетаю в тексты!
Хотите гореть энергией? Это ко мне!
Играю по-крупному. Ну, как, пока еще согласна на ваш бюджет, а вот что будет завтра...
Торопитесь насладиться моими текстами по представленным ниже ценам;)
*Статья на главную (за 1тыс. без пр.) ----------------------- от 230 рублей;
*Отзывы (за 1тыс. без пр.) -------------------------------------- от 150 рублей;
*Сео-копирайтинг (за 1тыс. без пр.) ------------------------- от 120 рублей;
*Копирайтинг и глубокий рерайтинг (за 1тыс. без пр.) - от 90 рублей;
*Нейминг (5 вариантов) ----------------------------------------- от 350 рублей;
*Настройка контекстной рекламы ---------------------------- по договоренности;
Любимые мои заказчики, вы даже не представляете, КАК я люблю писать! КАК я люблю видеть, что мои тексты приносят деньги!
КАК я люблю чувствовать ваши улыбки! И я безмерно благодарна вам, мои дорогие, за то, что именно ВЫ даете мне возможность творить.
Пишите мне по любому поводу. Всегда дам совет и великолепно выполню самую тонкую работу.
Я жду:)
Ваша Евгения free-duck.