Продаю текстами

Добрый день, дамы и господа;)

Продаю фонтаны идей, взрывы мыслей и трясущиеся от вожделения товара руки.

Ваши клиенты сойдут с ума, если не купят разрекламированный мною продукт.

Интересует?

Берусь за любые проекты!

Реклама: продающие тексты и заголовки, нейминг, слоганы, отзывы, тексты для объявлений...

СЕО: грамотные статьи-завлекаловки с ненавязчивыми КС, легкие и незамыленные описания товаров.

Контент на любые темы кроме узко-специализированных технических.

ВСЕГДА пишу для людей, а значит, всегда интересно, живо и информативно.

Можно, не буду говорить про уникальность, грамотность, логичность? Эти скучные преимущества горе-копирайтеров не для меня.

Да, я пишу и уникально, и грамотно. Но это по умолчанию.

За плечами молодежная школа журналистики, неоконченное (пока) высшее экономическое, множество бесплатных семинаров и платных книг, бизнес молодость (она сейчас со мной).

Я молода, и это - мое преимущество. Почему? Я люблю жизнь и свой позитив вплетаю в тексты!

Хотите гореть энергией? Это ко мне!

Играю по-крупному. Ну, как, пока еще согласна на ваш бюджет, а вот что будет завтра...

Торопитесь насладиться моими текстами по представленным ниже ценам;)

*Статья на главную (за 1тыс. без пр.) ----------------------- от 230 рублей;

*Отзывы (за 1тыс. без пр.) -------------------------------------- от 150 рублей;

*Сео-копирайтинг (за 1тыс. без пр.) ------------------------- от 120 рублей;

*Копирайтинг и глубокий рерайтинг (за 1тыс. без пр.) - от 90 рублей;

*Нейминг (5 вариантов) ----------------------------------------- от 350 рублей;

*Настройка контекстной рекламы ---------------------------- по договоренности;

Любимые мои заказчики, вы даже не представляете, КАК я люблю писать! КАК я люблю видеть, что мои тексты приносят деньги!

КАК я люблю чувствовать ваши улыбки! И я безмерно благодарна вам, мои дорогие, за то, что именно ВЫ даете мне возможность творить.

Пишите мне по любому поводу. Всегда дам совет и великолепно выполню самую тонкую работу.

Я жду:)

Ваша Евгения free-duck.