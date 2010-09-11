free-maniak

Пишу стихи и песни на заказ
Вечный актер.
Призрак мой, моя роль,
Свет и тьма, лед в огонь,
Не пройти и не взять,
То что есть, не отнять.
И эта жизнь всего лишь для меня игра,
Театр дом, спектакль лесть,
Не умереть и не ожить в нем никогда,
Возможно только лишь истлеть.
Органом траурным забьют набат,
Что правда, вымысел, то ложь,
И словно Цезарю под сердце брат,
Игра полна пропитых рож.
Но закрутилась сказок карусель,
И клоун с носом в раж вошел,
Над залом будто озарилась тень,
Суфлер актера обошел.
Все дамы, господа, семья
Их жизни в власти у меня,
Я не вершитель, но создатель я,
И если кто умрет, не зря.
Вот занавес опять пошел ко дну,
Прожектор погасил огонь,
Поклон пустое, слава никчему,
Лишь души зрителей ценой.
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