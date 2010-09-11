free-maniak

Пишу стихи и песни на заказ

Вечный актер.

Призрак мой, моя роль,

Свет и тьма, лед в огонь,

Не пройти и не взять,

То что есть, не отнять.

И эта жизнь всего лишь для меня игра,

Театр дом, спектакль лесть,

Не умереть и не ожить в нем никогда,

Возможно только лишь истлеть.

Органом траурным забьют набат,

Что правда, вымысел, то ложь,

И словно Цезарю под сердце брат,

Игра полна пропитых рож.

Но закрутилась сказок карусель,

И клоун с носом в раж вошел,

Над залом будто озарилась тень,

Суфлер актера обошел.

Все дамы, господа, семья

Их жизни в власти у меня,

Я не вершитель, но создатель я,

И если кто умрет, не зря.

Вот занавес опять пошел ко дну,

Прожектор погасил огонь,

Поклон пустое, слава никчему,

Лишь души зрителей ценой.