Нужен толковый маркетолог, специалист в своем деле, который поможет в максимально короткие сроки найти лидов на билеты. Тематика: трибьют-концерт, посвященный группам Ария и КиШ 27 марта, г. Киев
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всем привет! Нужна добротная афиша для концерта "АриЯ х Король и Шут трибьют (кавер)-шоу". Афиша должна быть выполнена в стили этих групп, смотреться не хуже оригинала. Если вы умеете хорошо, профессионально создавать продукцию данного плана, а ...Наружная реклама10 заявокЗакрыт9 лет назад
Для реализации проекта необходимо набрать 8 000 реальных, активных участников в группу вконтакте, с локальной привязкой Украина - город Северодонецк. Тематика группы - развлекательный портал. Ваши предложения и сроки реализацииСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброй жизни, уважаемые фрилансеры! Фирма, предоставляющая услуги в сфере продаж цифровой техники и туризма, нуждается в рекламном баннере 128х40, формата gif. Детали при обсуждении проекта.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
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Ответный отзыв
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