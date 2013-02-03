Всем привет! Нужна добротная афиша для концерта "АриЯ х Король и Шут трибьют (кавер)-шоу". Афиша должна быть выполнена в стили этих групп, смотреться не хуже оригинала. Если вы умеете хорошо, профессионально создавать продукцию данного плана, а ...