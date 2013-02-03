freeblc

Лскай Богдан freeblc

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Маркетолог для рок-концерта

    Нужен толковый маркетолог, специалист в своем деле, который поможет в максимально короткие сроки найти лидов на билеты.  Тематика: трибьют-концерт, посвященный группам Ария и КиШ 27 марта, г. Киев

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Афиша для рок-концерта

    Всем привет! Нужна добротная афиша для концерта "АриЯ х Король и Шут трибьют (кавер)-шоу". Афиша должна быть выполнена в стили этих групп, смотреться не хуже оригинала. Если вы умеете хорошо, профессионально создавать продукцию данного плана, а ...

    Наружная реклама10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 8 000 реальных участников для группы vk

    Для реализации проекта необходимо набрать 8 000 реальных, активных участников в группу вконтакте, с локальной привязкой Украина - город Северодонецк. Тематика группы - развлекательный портал. Ваши предложения и сроки реализации

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный баннер 128х40

    Доброй жизни, уважаемые фрилансеры! Фирма, предоставляющая услуги в сфере продаж цифровой техники и туризма, нуждается в рекламном баннере 128х40, формата gif. Детали при обсуждении проекта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Рекламный баннер 128х40
Хороший заказчик. Оперативная оплата. Рекомендую.
Мои рекомендации дизайнеру, отличная скорость выполнения и хорошая обратная связь оставили только положительные впечатления от совместной работы.
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